Полиция расследует стрельбу на территории рынка «Барабашово» в Харькове

Неизвестные на автомобиле Mitsubishi совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону «часовни» на территории рынка «Барабашово» в Харькове и закидали ее камнями, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Инцидент произошел 27 сентября около 19:50 на улице Амурской.
Предварительно установлено, что неизвестные сделали несколько выстрелов в сторону часовни святого Великомученика Иоанна Нового Сочавского, а также забросали ее камнями.
Полицейские осмотрели место происшествия и собрали первичный материал.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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