28.09.2020 14:26

Полиция расследует стрельбу на территории рынка «Барабашово» в Харькове

Неизвестные на автомобиле Mitsubishi совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону «часовни» на территории рынка «Барабашово» в Харькове и закидали ее камнями, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.



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Инцидент произошел 27 сентября около 19:50 на улице Амурской.

Предварительно установлено, что неизвестные сделали несколько выстрелов в сторону часовни святого Великомученика Иоанна Нового Сочавского, а также забросали ее камнями.

Полицейские осмотрели место происшествия и собрали первичный материал.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.