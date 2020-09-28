ФОТО: Под Харьковом подожгли сельхозтехнику: расследование полиции (МВД)

В результате происшествия полностью сгорел трактор Т-170, еще 2 трактора и 2 сеялки частично повреждены огнем.
Пожар произошел рано утром 27 сентября на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Бударки Волчанского района. О происшествии в местную полицию сообщил 49-летний директор предприятия.
По адресу выезжали сотрудники районной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет тюремного заключения.
Следственно-оперативные продолжаются, работниками полиции принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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