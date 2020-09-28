28.09.2020 13:36

ФОТО: Под Харьковом подожгли сельхозтехнику: расследование полиции (МВД)

В результате происшествия полностью сгорел трактор Т-170, еще 2 трактора и 2 сеялки частично повреждены огнем.



//hk.npu.gov.ua

Пожар произошел рано утром 27 сентября на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Бударки Волчанского района. О происшествии в местную полицию сообщил 49-летний директор предприятия.



По адресу выезжали сотрудники районной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет тюремного заключения.



Следственно-оперативные продолжаются, работниками полиции принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.



