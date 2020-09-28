Главная Новости Криминал и происшествия Иностранец, превысивший срок пребывания в Украине, решил уйти в Россию огородами (ГСПУ)
28.09.2020  12:58   

Иностранец, превысивший срок пребывания в Украине, решил уйти в Россию огородами (ГСПУ)

На днях в районе населенного пункта Гранов, что в Дергачевском районе пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Азербайджана.


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34-летний иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию, сообщили в Восточном региональном Управлении ГНСУ.

Правоохранители установили, что для легального пересечения границы в пункте пропуска у мужчины отсутствовали соответствующие документы. Также он превысил установленный для иностранцев срок пребывания в Украине на три года.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания в Украине на иностранца составлены соответствующие административные материалы. Они переданы на рассмотрение в суд, который и решит дальнейшую судьбу иностранца.

Также за нарушение пограничного режима мужчину привлечены к административной ответственности и наложен штраф в размере 170 гривен.

Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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