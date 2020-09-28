Иностранец, превысивший срок пребывания в Украине, решил уйти в Россию огородами (ГСПУ)

На днях в районе населенного пункта Гранов, что в Дергачевском районе пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Азербайджана.
34-летний иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию, сообщили в Восточном региональном Управлении ГНСУ.
Правоохранители установили, что для легального пересечения границы в пункте пропуска у мужчины отсутствовали соответствующие документы. Также он превысил установленный для иностранцев срок пребывания в Украине на три года.
Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания в Украине на иностранца составлены соответствующие административные материалы. Они переданы на рассмотрение в суд, который и решит дальнейшую судьбу иностранца.
Также за нарушение пограничного режима мужчину привлечены к административной ответственности и наложен штраф в размере 170 гривен.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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