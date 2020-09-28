28.09.2020 12:34

Сбежавших со школы девушек через сутки нашли на харьковском вокзале (Нацполиция)

В отношении подростков никаких противоправных действий совершено не было.



// Facebook

25 сентября в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что две 15-летние девушки ушли из учебного заведения города Змиева и исчезли.



К их поискам был привлечен личный состав территориального отдела полиции. Правоохранители установили круг знакомых девушек и проверили все адреса и места, где могли бы находиться дети.



На следующий день местонахождение несовершеннолетних было установлено. Они находились на вокзале в Харькове.



Сотрудник ювенальной превенции провела профилактическую беседу с несовершеннолетними детьми с целью недопущения подобных случаев в будущем.