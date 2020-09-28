Сбежавших со школы девушек через сутки нашли на харьковском вокзале (Нацполиция)

В отношении подростков никаких противоправных действий совершено не было.
25 сентября в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что две 15-летние девушки ушли из учебного заведения города Змиева и исчезли.
К их поискам был привлечен личный состав территориального отдела полиции. Правоохранители установили круг знакомых девушек и проверили все адреса и места, где могли бы находиться дети.
На следующий день местонахождение несовершеннолетних было установлено. Они находились на вокзале в Харькове.
Сотрудник ювенальной превенции провела профилактическую беседу с несовершеннолетними детьми с целью недопущения подобных случаев в будущем.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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