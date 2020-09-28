28.09.2020 09:06

ФОТОфакт: в сгоревшем доме обнаружен неопознанный труп (ГСЧС)

Пожар произошел вечером 27 сентября в Золочеве.



//kh.dsns.gov.ua

Около половины десятого вечера 27 сентября спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на ул. Коника, 65 в Золочеве.



Когда два районных подразделения ГСЧС прибыли на место, пламенем был охвачен дом на площади 80 кв.м.

На месте пожара пожарные обнаружили тело человека, данные устанавливаются.



Пожарные в 23:28 локализовали огонь. В 3:20 пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.