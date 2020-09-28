ФОТОфакт: в сгоревшем доме обнаружен неопознанный труп (ГСЧС)

Пожар произошел вечером 27 сентября в Золочеве.
Около половины десятого вечера 27 сентября спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на ул. Коника, 65 в Золочеве.
Когда два районных подразделения ГСЧС прибыли на место, пламенем был охвачен дом на площади 80 кв.м.
На месте пожара пожарные обнаружили тело человека, данные устанавливаются.
Пожарные в 23:28 локализовали огонь. В 3:20 пожар был полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
влажность:
давление:
ветер: