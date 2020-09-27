27.09.2020 15:25

Харьковский триллер: задержан дерзкий грабитель женщины (Нацполиция)

Полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на женщину в центре города.

Как сообщает ГУ Нацполиции, на следующий день после ограбления - 26 сентября 2020 года в ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщений в подозрение в совершении преступления. Злоумышленник грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Устанавливаются причины и обстоятельства преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что информация о совершении преступления возле станции метро «Научная» поступила в полицию в пятницу 25 сентября около 13:05. Неизвестный мужчина напал на женщину, ранил ее из неустановленного оружия и скрылся на автомобиле потерпевшей.

На место выезжал руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, сотрудники оперативных подразделений, передвижная криминалистическая лаборатория.

В результате введения в действие по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области полицейской операции «Сирена» автомобиль «BMW» в течение получаса был найден на улице Минской.

25 сентября 2020 года следователь Шевченковского отдела полиции открыл по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.