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27.09.2020  15:25   

Харьковский триллер: задержан дерзкий грабитель женщины (Нацполиция)

Полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на женщину в центре города.

Как сообщает ГУ Нацполиции, на следующий день после ограбления - 26 сентября 2020 года в ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. 
 
Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района.
 
Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.  Мужчине сообщений в подозрение в совершении преступления.  Злоумышленник грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
 
Устанавливаются причины и обстоятельства преступления.  Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, что информация о совершении преступления возле станции метро «Научная» поступила в полицию в пятницу 25 сентября около 13:05.  Неизвестный мужчина напал на женщину, ранил ее из неустановленного оружия и скрылся на автомобиле потерпевшей. 
 
На место выезжал руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, сотрудники оперативных подразделений, передвижная криминалистическая лаборатория.
 
В результате введения в действие по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области полицейской операции «Сирена» автомобиль «BMW» в течение получаса был найден на улице Минской.
 
25 сентября 2020 года следователь Шевченковского отдела полиции открыл по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст.  289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, нападение на женщину, харьков
 
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