Главная Новости Криминал и происшествия Катастррофа под Чугуевом: Спасатели завершили работу на месте трагедии (МВД)
27.09.2020  10:02   

Катастррофа под Чугуевом: Спасатели завершили работу на месте трагедии (МВД)

Завершены работы подразделений ГСЧС на месте падения АН-26.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает МВД, от ГСЧС привлекалось 70 человек и 10 единиц техники. Проводятся следственные действия.
 
В течение 26 сентября 2020 года подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших.
 
Напомним, что 25 сентября 2020 года в ГСЧС поступила информация, что вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 пожар самолета ликвидирован.
 
Всего на борту находилось 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы 25 сентября погибло 25 человек, 1 человек 26 сентября умер в больнице и 1 травмирован (находится в больнице).
 
Источник:   МВД
 Тэги:  катастрофа, смерть, харьков, спасатели
 
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