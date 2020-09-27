27.09.2020 10:02

Катастррофа под Чугуевом: Спасатели завершили работу на месте трагедии (МВД)

Завершены работы подразделений ГСЧС на месте падения АН-26.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает МВД, от ГСЧС привлекалось 70 человек и 10 единиц техники. Проводятся следственные действия.

В течение 26 сентября 2020 года подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших.

Напомним, что 25 сентября 2020 года в ГСЧС поступила информация, что вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 пожар самолета ликвидирован.

Всего на борту находилось 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы 25 сентября погибло 25 человек, 1 человек 26 сентября умер в больнице и 1 травмирован (находится в больнице).