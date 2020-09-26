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26.09.2020  18:07   

Трагедия под Чугуевом: развернут пункт психологического обеспечения (ГСЧС)

В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ ГСЧС на месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения
 
Работают в нем 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.
 
Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы, почтить память погибших.
 
 
 
Тэги:  кататсрофа, падение самолета, харьков, чугуев, психологическая помощь
 
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