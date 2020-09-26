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26.09.2020  13:30   

Трагедия под Чугуевом: стали известны четыре версии следствия (ГБР)

Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ на Харьковщине по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).


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Как сообщает ГБР, проверяются следующие версии следствия:
 
катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
 
катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
 
ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
 
Сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы.
 
Расследование находится на контроле руководства Государственного бюро расследований
Источник:   ГБР
 Тэги:  катастрофа, смерть, харьков, версии
 
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