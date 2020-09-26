Трагедия под Чугуевом: стали известны четыре версии следствия (ГБР)

Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ на Харьковщине по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября по Харькову и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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