Военный госпиталь - выживший в катастрофе выведен из шокового состояния (ХОГА)

О состоянии пострадавшего сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
Как сообщили в Пресс-службе Харьковской облгосдаминистрации, ссылаясь на врачей военного госпиталя, "Вчера доставили курсанта с множественными ушибами и сотрясением головного мозга, он был помещен в реанимацию.
Сегодня его перевели в отделение, состояние средней тяжести, из шокового состояния вывели и он контактирует с родителями и врачами, может общаться со следствием.
Второго молодого человека, находившегося в неотложке, спасти не удалось.
Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября по Харькову и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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