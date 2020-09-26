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26.09.2020  11:23   

Военный госпиталь - выживший в катастрофе выведен из шокового состояния (ХОГА)

О состоянии пострадавшего сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.


mvs.gov.ua

Как сообщили в Пресс-службе Харьковской облгосдаминистрации, ссылаясь на врачей военного госпиталя, "Вчера доставили курсанта с множественными ушибами и сотрясением головного мозга, он был помещен в реанимацию.

Сегодня его перевели в отделение, состояние средней тяжести, из шокового состояния вывели и он контактирует с родителями и врачами, может общаться со следствием.

Второго молодого человека, находившегося в неотложке, спасти не удалось.

Тэги:  катастрофа, выживший, харьков, госпиталь
 
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