26.09.2020 11:23

Военный госпиталь - выживший в катастрофе выведен из шокового состояния (ХОГА)

О состоянии пострадавшего сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.



mvs.gov.ua

Как сообщили в Пресс-службе Харьковской облгосдаминистрации, ссылаясь на врачей военного госпиталя, "Вчера доставили курсанта с множественными ушибами и сотрясением головного мозга, он был помещен в реанимацию.

Сегодня его перевели в отделение, состояние средней тяжести, из шокового состояния вывели и он контактирует с родителями и врачами, может общаться со следствием.

Второго молодого человека, находившегося в неотложке, спасти не удалось.