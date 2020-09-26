Главная Новости Криминал и происшествия Трагедия пол Чугуевом: прокуратура открыла уголовное дело (Офис ГПУ, Официально)
26.09.2020  00:04   

Трагедия пол Чугуевом: прокуратура открыла уголовное дело (Офис ГПУ, Официально)

В результате авиакатастрофы под Чугуевом погибло 25 человек.


//www.gp.gov.ua
Как сообщает Офис ГПУ, по факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
Как передает.
 
По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев во время захода на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги.
 
На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
 
По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу, поиски остальных продолжаются.
 
На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.
 
Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.
 
Как ранее информировало ГУ Нацполиции, сегодня 25 сентября 2020 года в 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины военной части А-4104 с последующим возгоранием.
 
Подразделения МВД совместно с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС.
 
Район катастрофы оцеплен полицейскими.
 
На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.
 
В 21:55 пожар самолета ликвидирован.
 
На борту самолета было 27человек.
Источник:   Офис ГПУ
 Тэги:  падение самолета, катастрофа, харьков, смерть
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия Чугуевская катастрофа: оба выживших - в крайне тяжелом состоянии 18.07 Крушение Боинга - 777 СБУ считает падение малайзиского лайнера терактом 17.07 ЧП и Криминал Под Донецком упал самолет Амстердам-Куала-Лумпур (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 