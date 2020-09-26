26.09.2020 00:04
Трагедия пол Чугуевом: прокуратура открыла уголовное дело (Офис ГПУ, Официально)
В результате авиакатастрофы под Чугуевом погибло 25 человек.
//www.gp.gov.ua
Как сообщает Офис ГПУ, по факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
Как передает.
По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев во время захода на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги.
На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу, поиски остальных продолжаются.
На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.
Как ранее информировало ГУ Нацполиции, сегодня 25 сентября 2020 года в 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины военной части А-4104 с последующим возгоранием.
Подразделения МВД совместно с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС.
Район катастрофы оцеплен полицейскими.
На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.
В 21:55 пожар самолета ликвидирован.
На борту самолета было 27человек.