Трагедия пол Чугуевом: прокуратура открыла уголовное дело (Офис ГПУ, Официально)

По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев во время захода на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги.

На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу, поиски остальных продолжаются.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.