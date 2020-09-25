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25.09.2020  10:49   

ФОТОфакт: сжигание сухостоя уничтожает дома и урожай (ГСЧС)

24 сентября спасатели ликвидировали 65 пожаров на открытых территориях. Общая площадь этих пожаров составила более 86 га.


// ГСЧС

Так, выжигание сухостоя в поселке Ковяги на Валковщине едва на нанесло ущерб частным хозяйственным сооружениям. Только благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось за час потушить огонь, обрушившегося на площади 500 кв.м., и предотвратить угрозу зданиям.

В Коломацком районе огонь от сухой травы все же уничтожил заброшенный жилой дом. Инцидент произошел в 15:15 в поселке Коломак на ул. Дарвина, 12 Там трава горела на площади 1 га, огонь от которой и зацепил дом. Спасатели справились с огнем в 18:10.

Самый большой по площади пожар сухостоя произошел в 14:48 возле села Анискин в Великобурлукском районе. Площадь горящей травы составила до 10 га, огонь от которой перекинулся на кукурузное поле и уничтожил около 30 га урожая. В борьбе с пожаром спасателям 12-й Государственной пожарно-спасательной части помогали 4 единицы сельскохозяйственной техники. В 18:40 огонь удалось потушить.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, сжигать траву, харьков
 
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