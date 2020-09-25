25.09.2020 10:08

Для черной риелторши требуют более сурового наказания (Прокуратура)

Прокурор подал апелляционную жалобу.



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В ходе досудебного расследования установлено, что указанная женщина, будучи зарегистрированной как физическое лицо-предприниматель и длительное время занимая руководящую должность в фирме, предоставляющей услуги по купле-продаже недвижимости, мошенническим путем завладела денежными средствами других граждан на общую сумму почти 400 тыс. грн.



Так, риелторша уверяла пострадавших, что она уполномочена банковскими учреждениями на реализацию ипотечной недвижимости. Однако после того, как потерпевшие передали ей деньги, права собственности на квартиры они так и не получили.

Октябрьский районный суд Харькова признал женщину виновной по чч. 1, 2, 3 ст. 190 (мошенничество) и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы.



Сейчас прокурором подана апелляционная жалоба на указанное решение суда в связи с несоответствием назначенного судом наказания тяжести совершенного уголовного преступления.