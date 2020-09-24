24.09.2020 13:27

Владельцы и работники игорного зала на Салтовке предстанут перед судом (Прокуратура)

Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении шести лиц по факту занятия игорным бизнесом, совершенным организованной группой (ч. 3 ст.28, ч. 1 ст.203-2 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что на территории Московского района Харькова в нежилом здании расположено игорное заведение закрытого типа, доступ к которому ограничивал охранник.



В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ, выявлено, что в нежилом помещении, расположенном на территории Московского района, находится игровой зал с компьютерной техникой, игровыми автоматами и рулеткой, и терминалы, с помощью которых осуществляется перерасчет денежных средств.



Кроме того, обнаружен склад игровых автоматов, в котором, вероятно, планировалось открытие еще одного игорного зала.



В суд направлено обвинительное заключение в отношении шести членов организованной преступной группы, незаконно предоставлявшей услуги по игре на рулетке и игровых автоматах - двух организаторов и четырех работников заведения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.