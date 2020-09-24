Владельцы и работники игорного зала на Салтовке предстанут перед судом (Прокуратура)

Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении шести лиц по факту занятия игорным бизнесом, совершенным организованной группой (ч. 3 ст.28, ч. 1 ст.203-2 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что на территории Московского района Харькова в нежилом здании расположено игорное заведение закрытого типа, доступ к которому ограничивал охранник.
В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ, выявлено, что в нежилом помещении, расположенном на территории Московского района, находится игровой зал с компьютерной техникой, игровыми автоматами и рулеткой, и терминалы, с помощью которых осуществляется перерасчет денежных средств.
Кроме того, обнаружен склад игровых автоматов, в котором, вероятно, планировалось открытие еще одного игорного зала.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении шести членов организованной преступной группы, незаконно предоставлявшей услуги по игре на рулетке и игровых автоматах - двух организаторов и четырех работников заведения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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