ФОТО: на рынке горел торговый киоск (ГСЧС)

Пожар произошел в селе Слобожанское, Змиевского района.
23 сентября в 22:01 пожарных вызвали на рынок по ул. С Закор, 7а.
Там горел торговый киоск и рядом с ним мусор на площади около 4 квадратных метров.
Прибывшие на вызов 2 подразделения ГСЧС в 22:24 локализовали возгорание. В 23:07 пожар полностью ликвидирован.
Причина пожара выясняется.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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