24.09.2020 11:51

ФОТО: на рынке горел торговый киоск (ГСЧС)

Пожар произошел в селе Слобожанское, Змиевского района.



//kh.dsns.gov.ua

23 сентября в 22:01 пожарных вызвали на рынок по ул. С Закор, 7а.



Там горел торговый киоск и рядом с ним мусор на площади около 4 квадратных метров.



Прибывшие на вызов 2 подразделения ГСЧС в 22:24 локализовали возгорание. В 23:07 пожар полностью ликвидирован.



Причина пожара выясняется.