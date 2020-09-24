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24.09.2020  11:51   

ФОТО: на рынке горел торговый киоск (ГСЧС)

Пожар произошел в селе Слобожанское, Змиевского района.


//kh.dsns.gov.ua

23 сентября в 22:01 пожарных вызвали на рынок по ул. С Закор, 7а.

Там горел торговый киоск и рядом с ним мусор на площади около 4 квадратных метров.

Прибывшие на вызов 2 подразделения ГСЧС в  22:24 локализовали возгорание. В 23:07 пожар полностью ликвидирован.

Причина пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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