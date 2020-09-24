Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Сила соцсетей: на водителя Porsche, дрифтовавшего на площади Конституции, завели дело (Патрульная полиция)
24.09.2020  09:09   

ВИДЕО: Сила соцсетей: на водителя Porsche, дрифтовавшего на площади Конституции, завели дело (Патрульная полиция)

Инцидентом занимается следственно-оперативная группа.


// Facebook

Вечером 22 сентября в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Porsche неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения.

Для привлечения водителя к ответственности сотрудники Шевченковского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК, а ориентирование на указанное транспортное средство передали всем экипажам полиции города.

23 сентября на улице Конева патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим делом.


 

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Тэги:  полиция, харьков
 
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