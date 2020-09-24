ВИДЕО: Сила соцсетей: на водителя Porsche, дрифтовавшего на площади Конституции, завели дело (Патрульная полиция)

Инцидентом занимается следственно-оперативная группа.
Вечером 22 сентября в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Porsche неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения.
Для привлечения водителя к ответственности сотрудники Шевченковского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК, а ориентирование на указанное транспортное средство передали всем экипажам полиции города.
23 сентября на улице Конева патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль.
На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим делом.
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День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
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