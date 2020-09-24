24.09.2020 09:09

ВИДЕО: Сила соцсетей: на водителя Porsche, дрифтовавшего на площади Конституции, завели дело (Патрульная полиция)

Инцидентом занимается следственно-оперативная группа.



// Facebook

Вечером 22 сентября в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Porsche неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения.



Для привлечения водителя к ответственности сотрудники Шевченковского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК, а ориентирование на указанное транспортное средство передали всем экипажам полиции города.



23 сентября на улице Конева патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль.



На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим делом.







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