23.09.2020 16:44

Предотвратить возможную трагедию: под Харьковом проверяют безопасность избирательных участков (ГСЧС)

Проверка избирательных участков продолжается.



//kh.dsns.gov.ua

Сотрудники Лозовского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области начали внеплановые проверки учреждений образования на базе которых 25 октября состоятся очередные местные выборы.

Прежде всего, проверяли состояние электрооборудования и электроустановок, пути эвакуации людей, наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.

Во время таких мероприятий проводятся дополнительные внеплановые инструктажи с персоналом объектов по вопросам пожарной безопасности.

Так, 23 сентября специальностейэти Лозовского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили местные учреждения образования.

Во время профилактических бесед с рабочим персоналом специалисты Службы спасения «101» напомнили основные требования пожарной безопасности, проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, разъяснили правила пользования ими.

Также, спасатели рассказали алгоритм действий при возникновении пожара в зданиях школ, правила эвакуации учащихся и персонала учебных заведений.