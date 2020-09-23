23.09.2020 16:44
Предотвратить возможную трагедию: под Харьковом проверяют безопасность избирательных участков (ГСЧС)
Проверка избирательных участков продолжается.
//kh.dsns.gov.ua
Сотрудники Лозовского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области начали внеплановые проверки учреждений образования на базе которых 25 октября состоятся очередные местные выборы.
Прежде всего, проверяли состояние электрооборудования и электроустановок, пути эвакуации людей, наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.
Во время таких мероприятий проводятся дополнительные внеплановые инструктажи с персоналом объектов по вопросам пожарной безопасности.
Так, 23 сентября специальностейэти Лозовского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили местные учреждения образования.
Во время профилактических бесед с рабочим персоналом специалисты Службы спасения «101» напомнили основные требования пожарной безопасности, проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, разъяснили правила пользования ими.
Также, спасатели рассказали алгоритм действий при возникновении пожара в зданиях школ, правила эвакуации учащихся и персонала учебных заведений.