Главная Новости Криминал и происшествия Предотвратить возможную трагедию: под Харьковом проверяют безопасность избирательных участков (ГСЧС)
23.09.2020  16:44   

Предотвратить возможную трагедию: под Харьковом проверяют безопасность избирательных участков (ГСЧС)

Проверка избирательных участков продолжается.


//kh.dsns.gov.ua
Сотрудники Лозовского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области начали внеплановые проверки учреждений образования на базе которых 25 октября состоятся очередные местные выборы.
 
Прежде всего, проверяли состояние электрооборудования и электроустановок, пути эвакуации людей, наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.
 
Во время таких мероприятий проводятся дополнительные внеплановые инструктажи с персоналом объектов по вопросам пожарной безопасности.
 
Так, 23 сентября специальностейэти Лозовского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили местные учреждения образования.
 
Во время профилактических бесед с рабочим персоналом специалисты Службы спасения «101» напомнили основные требования пожарной безопасности, проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, разъяснили правила пользования ими.
 
Также, спасатели рассказали алгоритм действий при возникновении пожара в зданиях школ, правила эвакуации учащихся и персонала учебных заведений.
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, выборы 2020, харьков, лозовая
 
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