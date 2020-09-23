23.09.2020 15:31

Воровство на четверть миллиона: аферисты крали еду у осужденных (Прокуратура)

Завскладом и руководитель тюрьмы могут составить кампанию к сидельцам.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица присваивали продукты питания, которые поставлялись Минюстом Украины для питания осужденных и хранились на складе учреждений.

Установлено, что в октябре-ноябре 2019 года руководитель и завскладом одной из колоний при пособничество предпринимателя присвоили замороженное мясо весом 1200 кг и замороженную рыбу весом 2100 кг.

Кроме того, руководитель другой исправительное колонии в тот же период вместе с указанным предпринимателем присвоил свыше 2000 кг замороженной рыбы.

Таким образом, указанными лицами присвоено продуктов на почти 250 тыс. грн.

Руководителю, заведующему складом одной из исправительных колоний и предпринимателю грозит наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Руководителю другой колонии грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.