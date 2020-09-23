Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Полиция устанавливает личность женщины, умершей на дороге под Харьковом (ГУ НП)
23.09.2020  09:46   

ФОТО: Полиция устанавливает личность женщины, умершей на дороге под Харьковом (ГУ НП)

Тело неизвестной женщины без признаков насильственной смерти обнаружили 22 сентября на грунтовой дороге вблизи села Пимоновка Изюмского района.


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По информации полиции, рядом находилась одежда: бежевые брюки и черная кофта с красно-белыми вставками.

На вид умершей 60-75 лет, среднего телосложения, короткие, седые, окрашенные в рыжий цвет волос, верхний зубной ряд отсутствует, на нижней челюсти - два зуба.

«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о личности умершего, просим сообщить в Изюмский отдел полиции по телефону 099 641-20-94, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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