ФОТО: Полиция устанавливает личность женщины, умершей на дороге под Харьковом (ГУ НП)

Тело неизвестной женщины без признаков насильственной смерти обнаружили 22 сентября на грунтовой дороге вблизи села Пимоновка Изюмского района.
По информации полиции, рядом находилась одежда: бежевые брюки и черная кофта с красно-белыми вставками.
На вид умершей 60-75 лет, среднего телосложения, короткие, седые, окрашенные в рыжий цвет волос, верхний зубной ряд отсутствует, на нижней челюсти - два зуба.
«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о личности умершего, просим сообщить в Изюмский отдел полиции по телефону 099 641-20-94, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
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