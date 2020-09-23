Четыре килограмма краснокнижных карасей браконьер выловил запрещенной сетью (Рыбнадзор)

Грубое нарушение правил рыболовства инспекторы пресекли на Краснооскольском водохранилище возле села Сеньков Купянского района.
Около полудня 22 сентяьря выбоохранный патруль задержал мужчину, который запрещенным орудием лова – лесковой сеткой – выловил 10 штук краснокнижного карася золотого, общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 3300 грн.
На мужчину составлены админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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