Главная Новости Криминал и происшествия Четыре килограмма краснокнижных карасей браконьер выловил запрещенной сетью (Рыбнадзор)
23.09.2020  09:39   

Четыре килограмма краснокнижных карасей браконьер выловил запрещенной сетью (Рыбнадзор)

Грубое нарушение правил рыболовства инспекторы пресекли на Краснооскольском водохранилище возле села Сеньков Купянского района.


//khr.darg.gov.ua

Около полудня 22 сентяьря выбоохранный патруль задержал мужчину, который запрещенным орудием лова – лесковой сеткой – выловил 10 штук краснокнижного карася золотого, общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 3300 грн.

На мужчину составлены админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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