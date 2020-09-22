Видео: горит здание полиции (Telegram)

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 22 сентября Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 22 сентября (РЕДПОСТ) В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.