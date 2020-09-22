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22.09.2020  18:59   

Видео: горит здание полиции (Telegram)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Чигирина, 11 горит здание полиции.

Подробностей ЧП пока нет. 

 

Тэги:  пожар, горит здание полиции, харьков
 
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