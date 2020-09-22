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22.09.2020  16:58   

Фермер обманул государство и лишился земельного участка в миллион гривен (Прокуратура)

Прокуратура в апелляционной инстанции добилась возврата земли в госсобственность.


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По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, в 2016 году Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области издан приказ о передаче физическому лицу в частную собственность земельного участка площадью более 7 га для ведения фермерского хозяйства. Указанный участок расположен на территории Печенежской поселкового совета Печенежского района Харьковской области.
 
Установлено, что гражданин не имел намерения ведения фермерского хозяйства и в нарушение требований земельного законодательства воспользовался правом на получение земельного участка в льготном порядке, с целью избежания участия в земельных торгах, поэтому не было правовых оснований для бесплатной передачи ему в собственность земельного участка.
 
Это стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в хозяйственный суд.
 
Печенежский районный суд Харьковской области указанный иск не удовлетворил, поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу.
 
Постановлением Харьковского апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, а иск местной прокуратуры удовлетворено.
 
Сейчас местной прокуратурой обеспечивается исполнение указанного решения суда.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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