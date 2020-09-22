Парень на больничном вышел погулять и сбежал в школу (МВД)

В Купянском районе работники полиции разыскали пропавшего мальчика.
21 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы района. Женщина рассказала, что ее 9-летний сын гулял около дома и исчез. Заявительница также отметила, что ребенок находится дома на больничном.
Работники полиции Купянского отдела полиции установили, что парень пошел в школу и не предупредил об этом мать.
Правоохранители вернули ребенка домой и провели профилактическую беседу.
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