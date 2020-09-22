22.09.2020 12:11

Парень на больничном вышел погулять и сбежал в школу (МВД)

В Купянском районе работники полиции разыскали пропавшего мальчика.



// Facebook

21 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы района. Женщина рассказала, что ее 9-летний сын гулял около дома и исчез. Заявительница также отметила, что ребенок находится дома на больничном.



Работники полиции Купянского отдела полиции установили, что парень пошел в школу и не предупредил об этом мать.



Правоохранители вернули ребенка домой и провели профилактическую беседу.