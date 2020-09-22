22.09.2020 11:43

ФОТО: Пылающий дом грозил пожаром селу (ГСЧС)

Валковские спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.



// kh.dsns.gov.ua

22 сентября в 4:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Центральной села Замиськое.



Огнем был охвачен жилой дом. Горели деревянные конструкции здания. площадь пожара составляла 50 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки.

Прибывшие на вызов спасатели к пяти часам утра ликвидировали пожар, не допустив распространения огня в другие здания.



Причина возникновения возгорания устанавливается.