ФОТО: Пылающий дом грозил пожаром селу (ГСЧС)

Валковские спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.
22 сентября в 4:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Центральной села Замиськое.
Огнем был охвачен жилой дом. Горели деревянные конструкции здания. площадь пожара составляла 50 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки.
Прибывшие на вызов спасатели к пяти часам утра ликвидировали пожар, не допустив распространения огня в другие здания.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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