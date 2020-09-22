ФОТО: из больницы в области сбежала девушка-подросток (ГУ НП)

Сотрудники Боровского отделения полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней Тимофеев Аллы Олеговны, 2006 года рождения.
Девушка 21 сентября ушла из больницы и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые.
Была одета в черные лосины, зеленый свитер с белым рисунком.
Работники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 102, (057) 59-6-16-46, или другим удобным для вас способом.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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