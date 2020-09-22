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22.09.2020  11:06   

ФОТО: из больницы в области сбежала девушка-подросток (ГУ НП)

Сотрудники Боровского отделения полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней Тимофеев Аллы Олеговны, 2006 года рождения.


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Девушка 21 сентября ушла из больницы и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Была одета в черные лосины, зеленый свитер с белым рисунком.

Работники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 102, (057) 59-6-16-46, или другим удобным для вас способом.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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