22.09.2020 08:38

Хакер из Харькова разорил любимую певицу на полмиллиона (Киберполиция)

Киберполиции разоблачила поклонника украинской певицы в незаконном вмешательстве в систему покупки билетов



// Interface.ru

24-летний парень неоднократно блокировал онлайн-бронирование билетов на концерты любимой певицы.



Мужчина осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. Для этого он использовал иностранные VPN сервисы.



В результате таких действий два концерта певицы было отменено. Еще три произошли в присутствии лишь 30% зрителей.



По предварительным данным, сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен.



Правоохранители провели обыск по месту жительства незадачливого поклонника. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.



Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.