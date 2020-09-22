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22.09.2020  08:38   

Хакер из Харькова разорил любимую певицу на полмиллиона (Киберполиция)

Киберполиции разоблачила поклонника украинской певицы в незаконном вмешательстве в систему покупки билетов


// Interface.ru

24-летний парень неоднократно блокировал онлайн-бронирование билетов на концерты любимой певицы.

Мужчина осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. Для этого он использовал иностранные VPN сервисы.

В результате таких действий два концерта певицы было отменено. Еще три произошли в присутствии лишь 30% зрителей.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен.

Правоохранители провели обыск по месту жительства незадачливого поклонника. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Департамент киберполиции Национальной полиции Украины
 Тэги:  киберполиция, харьков
 
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