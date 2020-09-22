На Салтовке мужчина повесился в подъезде (Нацполиция)

ЧП произошло днем в понедельник на улице Валентиновской.
21 сентября в 16:50 в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде на девятом этаже многоэтажеки по улице Валентиновской, 54 повесился мужчина.
Полицию вызвал 28-летний житель дома.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
По адресу полиция обнаружила тело 64-летнего мужчины, жильца дома из этого же подъезда.
Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции.
Тело умершего направлено в морг.
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