22.09.2020 08:18

На Салтовке мужчина повесился в подъезде (Нацполиция)

ЧП произошло днем в понедельник на улице Валентиновской.



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21 сентября в 16:50 в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде на девятом этаже многоэтажеки по улице Валентиновской, 54 повесился мужчина.



Полицию вызвал 28-летний житель дома.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.



По адресу полиция обнаружила тело 64-летнего мужчины, жильца дома из этого же подъезда.



Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции.



Тело умершего направлено в морг.