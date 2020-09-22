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22.09.2020  08:18   

На Салтовке мужчина повесился в подъезде (Нацполиция)

ЧП произошло днем в понедельник на улице Валентиновской.


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21 сентября в 16:50 в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде на девятом этаже многоэтажеки по улице Валентиновской, 54 повесился мужчина.

Полицию вызвал 28-летний житель дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По адресу полиция обнаружила тело 64-летнего мужчины, жильца дома из этого же подъезда.

Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции.

Тело умершего направлено в морг.

Тэги:  самоубиство, повесился, полиция, харьков
 
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