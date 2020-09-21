21.09.2020 18:33
Спряталась у подруги, подняв на ноги полицию (ГУНП)
Сотрудники полиции разыскали несовершеннолетнюю беглянку.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об исчезновении несовершеннолетней девушки поступила в Лозовской отдел полиции 21 сентября 2020 года.
Жительница пгт Краснопавловка 20 сентября 2020 года уехала из дома на учебу в город Лозовая.
Однако в общежитии девушка не появилась, в учебное заведение не приходила и не выходила на связь с родными.
На поиски пропавшей студентки был задействован личный состав отдела полиции.
Девушку нашли работники Лозовского отдела полиции на железнодорожной станции в пгт Краснопавловка.
В ходе беседы было установлено, что все время она находилась у своей подруги.
С несовершеннолетней полицейские провели профилактическую беседу.