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21.09.2020  18:33   

Спряталась у подруги, подняв на ноги полицию (ГУНП)

Сотрудники полиции разыскали несовершеннолетнюю беглянку.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об исчезновении несовершеннолетней девушки поступила в Лозовской отдел полиции 21 сентября 2020 года.
 
Жительница пгт Краснопавловка 20 сентября 2020 года уехала из дома на учебу в город Лозовая. 
 
Однако в общежитии девушка не появилась, в учебное заведение не приходила и не выходила на связь с родными.
 
На поиски пропавшей студентки был задействован личный состав отдела полиции.
 
Девушку нашли работники Лозовского отдела полиции на железнодорожной станции в пгт Краснопавловка. 
 
В ходе беседы было установлено, что все время она находилась у своей подруги.
 
С несовершеннолетней полицейские провели профилактическую беседу.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, нашли беглянку, харьков
 
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