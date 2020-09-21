21.09.2020 17:57

Прокурорская проверка: соблюдение требований законодательства (Прокуратура)

Прокуратурой изучено состояние соблюдения требований законодательства и прав осужденных в связи с введением института уголовных проступков



//khar.gp.gov.ua

Органами прокуратуры области изучено состояние соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства и прав осужденных в связи с введением института уголовных проступков.

Вопросы соблюдения прав осужденных находится на постоянном контроле руководства Харьковской областной прокуратуры.

Так, установлено, что на учете в подразделениях пробации области находится 4870 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Из них 937 человек осуждены по статьям Уголовного кодекса Украины, санкции которых Законом изменен и смягчен уголовную ответственность за совершение уголовных проступков.

С целью решения вопросов, связанных с исполнением приговоров в отношении этих лиц, в соответствии с требованиями Закона (освобождение от назначенного наказания, замены неотбытой части наказания более мягким и т. п) органами пробации области в суд направлено 937 представлений, из которых 237 – удовлетворено, отказано в удовлетворении 83 представлений, другие представления находятся на рассмотрении.

Также установлено, что в учреждениях исполнения наказаний области відбувало наказание 679 лиц, осужденных по статьям Уголовного кодекса Украины, санкции которых Законом изменен и смягчен уголовную ответственность. В связи с этим администрациями этих учреждений в суд направлено 679 представлений, из которых 38 – удовлетворено, отказано в удовлетворении 33 представлений, другие представления находятся на рассмотрении.

Одной из причин отказа судом в удовлетворении представлений является ненадлежащее оформление их содержания, на что местные прокуроры реагировали путем внесения указаний руководству подразделений пробации и учреждений исполнения наказаний.

Наряду с этим, прокурорами установлены факты вынесения судами незаконных решений по результатам рассмотрения представлений о приведении приговоров в соответствие с Законом, которые обжалован ими в апелляционном порядке.

По результатам проведенной в августе-сентябре 2020 года работы органами прокуратуры области внесено 15 указаний, 2 апелляционные жалобы и 1 заявление о разъяснении судебного решения.