ВИДЕО: Столкновение легковушки и фуры на Киевской трассе (Telegram)

Авария произошла утром 21 сентября в районе Коротича.
О столкновении легкового автомобиля с фурой на трассе Харьков-Киев сообщили очевидцы в соцсетях и местных пабликах.
«ДТП на Киевской трассе недалеко от Коротича. На месте полиция и скорая», – написал телеграм-канал Веха.
Официальная информация уточняется.
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