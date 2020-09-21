21.09.2020 13:54

ВИДЕО: Столкновение легковушки и фуры на Киевской трассе (Telegram)

Авария произошла утром 21 сентября в районе Коротича.



// Telegram

О столкновении легкового автомобиля с фурой на трассе Харьков-Киев сообщили очевидцы в соцсетях и местных пабликах.



«ДТП на Киевской трассе недалеко от Коротича. На месте полиция и скорая», – написал телеграм-канал Веха.



Официальная информация уточняется.





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