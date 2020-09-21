ФОТО: В Подворках насмерть сбили пешехода (МВД)

Гороскоп на сегодняшний день обещает вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.