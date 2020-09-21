ФОТО: В Подворках насмерть сбили пешехода (МВД)

Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Авария произошла около семи часов вечера воскресенья, 20 сентяьря.
В селе Подворки Дергачевского района 45-летний водитель автомобиля «Skoda» сбил 39-летнего пешехода. Пострадавшего отбросило на проезжую часть, после чего на мужчину совершил наезд 57-летний водитель «Mitsubishi».
Вот полученных травм пешеход погиб.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
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В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы.
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