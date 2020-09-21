21.09.2020 09:58

ФОТО: У продавцов контрафактных сигарет накрыли склад на 800 тысяч гривен (ГУ НП)

Правоохранители Харьковщины прекратили деятельность сети по реализации табачных изделий известных брендов с поддельными марками акцизного сбора.



// hk.npu.gov.ua

19 сентября в ходе проведенной спецоперации детективами следственного управления при поддержке бойцов батальона полиции особого назначения проведен ряд одновременных обысков у фигурантов, по результатам которых изъяты маркированы фальсифицированными акцизными марками табачные изделия на общую сумму более 800 000 гривен.



После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению всех участников группы, которые организовали незаконный бизнес.