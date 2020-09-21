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21.09.2020  08:12   

ФОТО: У мужчины, который подорвал себя в гараже, нашли арсенал боеприпасов (МВД)

Изъятые орудие и боеприпасы направлены на исследование. Место их приобретения и цель хранения устанавливаются.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, 18 сентября в гараже возле дома по месту жительства по улице Алчевских 57-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой «Ф-1».

В ходе осмотра гаража правоохранители обнаружили и изъяли 3 рации «Kenwood» и 2 зарядных устройства, 29 фрагментов от оружия, 6 глушителей к оружию, 2 оптические прицелы к винтовке, 2 корпуса гранаты «РГД-5» и корпус «Ф-1», 2 дымовые гранаты «РДГ-2Б», около 2400 патронов, предмет, похожий на пистолет, 3 полимерные емкости с веществом похожим на порох, 2 фрагмента от пистолета и другое.

Во время осмотра квартиры по месту жительства погибшего следователи изъяли три ствола, огнетушитель и затвор.

Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование. Место их приобретения и цель хранения устанавливаются.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, патроны, полиция, харьков
 
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