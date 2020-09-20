Под Харьковом сгорели гаражи (ГУ ГСЧС)

В Изюмском районе спасатели ликвидировали пожар в двух гаражах.
19 сентября в 9:28 на линию «101» поступил вызов о пожаре в двух гаражах в селе Вернополье Изюмского района.
На тушение пожара выехало 2 дежурных подразделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
По прибытию спасателей установлено, что кроме двух гаражей, горел еще и автомобиль "Рено Логан" 2017 года выпуска, который там находился, три тонны сена и домашние вещи.
Площадь пожара составляла 32 кв.м.
В 10:00 возгорание удалось локализовать, в 11:15 - ликвидировать.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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