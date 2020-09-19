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19.09.2020  10:37   

Фиаско воришки "на колесах": пойман у ограбленного дома (ГУНП)

Однако соучастник в авто успел исчезнуть с награбленным.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 сентября 2020 года около 11:40 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступила информация о том, что в поселке Безлюдовка в частном домовладение сработала сигнализация.
 
На место происшествия выехали сотрудники охранного агентства и следственно-оперативная группа отдела полиции. 
 
Возле дома по указанному адресу правоохранители задержали 36 - летнего мужчину.
 
Во время досудебного расследования следователи установили, что задержанный приехал в поселок Безлюдовка с товарищем на автомобиле. 
 
Согласно разработанному плану, один из мужчин остался в машине, а другой отжал пластиковое окно, проник в дом и похитил телевизор «Samsung», TV - бокс, золотые украшения. 
 
Похищенные вещи Злоумышленник положил в автомобиль своего подельника.  После чего сразу был задержан полицией охраны.  Увидев правоохранителей, второй Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишение свободы.  Злоумышленник задержан в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
 
Сейчас следователи устанавливают причастности мужчины к совершению Аналогичных преступлений и установлению личности и задержанию второго фигуранта преступления.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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