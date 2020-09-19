19.09.2020 10:37

Фиаско воришки "на колесах": пойман у ограбленного дома (ГУНП)

Однако соучастник в авто успел исчезнуть с награбленным.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 сентября 2020 года около 11:40 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступила информация о том, что в поселке Безлюдовка в частном домовладение сработала сигнализация.

На место происшествия выехали сотрудники охранного агентства и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Возле дома по указанному адресу правоохранители задержали 36 - летнего мужчину.

Во время досудебного расследования следователи установили, что задержанный приехал в поселок Безлюдовка с товарищем на автомобиле.

Согласно разработанному плану, один из мужчин остался в машине, а другой отжал пластиковое окно, проник в дом и похитил телевизор «Samsung», TV - бокс, золотые украшения.

Похищенные вещи Злоумышленник положил в автомобиль своего подельника. После чего сразу был задержан полицией охраны. Увидев правоохранителей, второй Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишение свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи устанавливают причастности мужчины к совершению Аналогичных преступлений и установлению личности и задержанию второго фигуранта преступления.