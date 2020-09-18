18.09.2020 16:23

Взрывоопасный урожай: разминировано более 100 найденных боеприпасов (ГСЧС)

Пиротехники за сутки разминировали 106 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 17 сентября 2020 года пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны.

Работы по разминированию проводились в Дергачевском районе, пгт. Печенеги (возле водохранилища), Валковском районе (в поле), и Изюмский районе (в лесу).

Всего было уничтожено 106 боеприпасов, из которых 4 артснаряда, 1 Минометная мина, 1 авиационная бомба и 100 единиц боеприпасов.

Пиротехники проводили разъяснительные беседы с местными жителями по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

ГУ ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по номеру 101 или 102.

Подчеркивая, что во время обнаружения подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его; заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительные предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреваниям.