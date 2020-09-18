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18.09.2020  16:23   

Взрывоопасный урожай: разминировано более 100 найденных боеприпасов (ГСЧС)

Пиротехники за сутки разминировали 106 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС 17 сентября 2020 года пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны. 
 
Работы по разминированию проводились в Дергачевском районе, пгт.  Печенеги (возле водохранилища), Валковском районе (в поле), и Изюмский районе (в лесу).
 
Всего было уничтожено 106 боеприпасов, из которых 4 артснаряда, 1 Минометная мина, 1 авиационная бомба и 100 единиц боеприпасов.
 
Пиротехники проводили разъяснительные беседы с местными жителями по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
 
ГУ ГСЧС  в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по номеру 101 или 102.
 
Подчеркивая, что во время обнаружения подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его; заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку;  осуществлять на подозрительные предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреваниям.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  взрывотехники, боеприпасы, харьков, разминирование
 
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