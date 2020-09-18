18.09.2020 14:49

Вымогательство: чиновничий дуэт попался на взятке (Прокуратура)

Директор и работник госучреждениях предстанут перед судом.



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что директор Харьковского филиала госучреждения, осуществлявший экспертный надзор за состоянием почв Украины, вступил в преступный сговор с подчиненным ему работником.

В апреле 2020 года двое указанных лиц предложили мужчине, по доверенности представлявшему интересы третьего лица, за деньги составить и выдать экспертное заключение о качестве грунтов и анализа земель сельскохозяйственного назначения.

Услуна была оценена в 12 тысяч гривен.

10 июня 2020 года мужчина перевел указанную сумму на банковский счет третьего лица и получил обещанное экспертное заключение.

В тот же день директора филиала и его подчиненного задержали и сообщили о подозрении.

Преступному тандему светит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.