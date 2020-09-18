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18.09.2020  14:49   

Вымогательство: чиновничий дуэт попался на взятке (Прокуратура)

Директор и работник госучреждениях предстанут перед судом.


//khar.gp.gov.ua
В ходе досудебного расследования установлено, что директор Харьковского филиала госучреждения, осуществлявший экспертный надзор за состоянием почв Украины, вступил в преступный сговор с подчиненным ему работником.
 
В апреле 2020 года двое указанных лиц предложили мужчине, по доверенности представлявшему интересы третьего лица, за деньги составить и выдать экспертное заключение о качестве грунтов и анализа земель сельскохозяйственного назначения. 
 
Услуна была оценена в 12 тысяч  гривен.
 
10 июня 2020 года мужчина перевел указанную сумму на банковский счет третьего лица и получил обещанное экспертное заключение.
 
В тот же день директора филиала и его подчиненного задержали и сообщили о подозрении.
 
Преступному тандему светит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  вымогательство, взятка, харьков
 
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