18.09.2020 14:49
Вымогательство: чиновничий дуэт попался на взятке (Прокуратура)
Директор и работник госучреждениях предстанут перед судом.
//khar.gp.gov.ua
В ходе досудебного расследования установлено, что директор Харьковского филиала госучреждения, осуществлявший экспертный надзор за состоянием почв Украины, вступил в преступный сговор с подчиненным ему работником.
В апреле 2020 года двое указанных лиц предложили мужчине, по доверенности представлявшему интересы третьего лица, за деньги составить и выдать экспертное заключение о качестве грунтов и анализа земель сельскохозяйственного назначения.
Услуна была оценена в 12 тысяч гривен.
10 июня 2020 года мужчина перевел указанную сумму на банковский счет третьего лица и получил обещанное экспертное заключение.
В тот же день директора филиала и его подчиненного задержали и сообщили о подозрении.
Преступному тандему светит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.