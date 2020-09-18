18.09.2020 13:44

На детской площадке нашли заблудившегося ребенка из соседнего села (ГУ НП)

Девочку направили в Золочевскую районную больницу для проведения медицинского обследования.



// hk.npu.gov.ua

17 сентября в 22:10 к полицейским офицерам Золочевского территориальной общины обратился житель села Маяк и сообщил, что на детской площадке находится малолетний ребенок без присмотра взрослых. Девочка не разговаривает и не может о себе ничего сообщить.



На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа и инспектор ювенальной превенции.



Ребенок не смог объяснить полицейским, почему находится в вечернее время одна и где ее близкие. Правоохранители в результате принятых мер установили личность ребенка. Она оказалась жительницей соседнего села.



Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по выполнению детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.