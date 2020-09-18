Главная Новости Криминал и происшествия На детской площадке нашли заблудившегося ребенка из соседнего села (ГУ НП)
18.09.2020  13:44   

На детской площадке нашли заблудившегося ребенка из соседнего села (ГУ НП)

Девочку направили в Золочевскую районную больницу для проведения медицинского обследования.


// hk.npu.gov.ua

17 сентября в 22:10 к полицейским офицерам Золочевского территориальной общины обратился житель села Маяк и сообщил, что на детской площадке находится малолетний ребенок без присмотра взрослых. Девочка не разговаривает и не может о себе ничего сообщить.

На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа и инспектор ювенальной превенции.

Ребенок не смог объяснить полицейским, почему находится в вечернее время одна и где ее близкие. Правоохранители в результате принятых мер установили личность ребенка. Она оказалась жительницей соседнего села.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по выполнению детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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