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18.09.2020  13:14   

Ночью на Алекссевке горели гаражи (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в двух металлических гаражах.


// ГСЧС

18 сентября в 00:26 спасателей вызвали на пожар в двух металлических гаражах по улице Ахсарова, 13.

В 00:57 дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух оперативных отделений прибыл на место.

На месте было установлено, что кроме двух гаражей, горел еще и автомобиль «Москвич», который там находился. Площадь пожара составляла 35 кв.м.

В 00:57 возгорание удалось локализовать, в 01:30 - ликвидировать.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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