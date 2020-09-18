Ночью на Алекссевке горели гаражи (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в двух металлических гаражах.
18 сентября в 00:26 спасателей вызвали на пожар в двух металлических гаражах по улице Ахсарова, 13.
В 00:57 дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух оперативных отделений прибыл на место.
На месте было установлено, что кроме двух гаражей, горел еще и автомобиль «Москвич», который там находился. Площадь пожара составляла 35 кв.м.
В 00:57 возгорание удалось локализовать, в 01:30 - ликвидировать.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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