18.09.2020 13:14

Ночью на Алекссевке горели гаражи (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в двух металлических гаражах.



// ГСЧС

18 сентября в 00:26 спасателей вызвали на пожар в двух металлических гаражах по улице Ахсарова, 13.



В 00:57 дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух оперативных отделений прибыл на место.

На месте было установлено, что кроме двух гаражей, горел еще и автомобиль «Москвич», который там находился. Площадь пожара составляла 35 кв.м.



В 00:57 возгорание удалось локализовать, в 01:30 - ликвидировать.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.