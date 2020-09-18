Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели оперативно ликвидировали пожар на кухне (ГСЧС)
18.09.2020  11:35   

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на кухне (ГСЧС)

Во время тушения эвакуировали четырех человек.


//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел около девяти часов вечера 17 сентября в 5-этажном жилом доме по проспекту Григоренко, 53.

В квартире на третьем этаже, на кухне, горели мебель и домашние вещи на площади 4 кв.м.

Пожарными были эвакуированы 4 человека с третьего этажа.

В 21:21 пожарные локализовали огонь и в 21:35 полностью его ликвидировали.

Причина возникновения и ущерб от пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, эвакуация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Криминал и происшествия Ночью на Алекссевке горели гаражи (ГСЧС) 17.09 Криминал и происшествия ФОТОфакт: как пожарные спасли лес от огня (ГСЧС) 17.09 Криминал и происшествия ВИДЕО: Ночью в Харькове сгорел автомобиль (Соцсети)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 