Спасатели оперативно ликвидировали пожар на кухне (ГСЧС)

Во время тушения эвакуировали четырех человек.
Пожар произошел около девяти часов вечера 17 сентября в 5-этажном жилом доме по проспекту Григоренко, 53.
В квартире на третьем этаже, на кухне, горели мебель и домашние вещи на площади 4 кв.м.
Пожарными были эвакуированы 4 человека с третьего этажа.
В 21:21 пожарные локализовали огонь и в 21:35 полностью его ликвидировали.
Причина возникновения и ущерб от пожара устанавливаются.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажность:
давление:
ветер: