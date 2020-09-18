18.09.2020 11:35

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на кухне (ГСЧС)

Во время тушения эвакуировали четырех человек.



//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел около девяти часов вечера 17 сентября в 5-этажном жилом доме по проспекту Григоренко, 53.

В квартире на третьем этаже, на кухне, горели мебель и домашние вещи на площади 4 кв.м.

Пожарными были эвакуированы 4 человека с третьего этажа.



В 21:21 пожарные локализовали огонь и в 21:35 полностью его ликвидировали.

Причина возникновения и ущерб от пожара устанавливаются.