Незаконно выловленная рыба обошлась в тысячу гривен за килограмм (Рыбнадзор)

Нарушитель нанес рыбному хозяйству ущерб более 1,8 тыс. грн ущерб.
17 сентября в урочище «Первый пляж» Печенежского водохранилища Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Около 12:00 задержан гражданин, который ловил рыбу с лодки запрещенными орудиями лова, а именно одной лесковой сеткой. Он успел поймать 1,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1819 грн.
На виновное лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.
Материалы дела будут направлены для рассмотрения в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
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