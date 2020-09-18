Главная Новости Криминал и происшествия Незаконно выловленная рыба обошлась в тысячу гривен за килограмм (Рыбнадзор)
18.09.2020  08:47   

Незаконно выловленная рыба обошлась в тысячу гривен за килограмм (Рыбнадзор)

Нарушитель нанес рыбному хозяйству ущерб более 1,8 тыс. грн ущерб.


// khr.darg.gov.ua

17 сентября в урочище «Первый пляж» Печенежского водохранилища Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

Около 12:00 задержан гражданин, который ловил рыбу с лодки запрещенными орудиями лова, а именно одной лесковой сеткой. Он успел поймать 1,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1819 грн.

На виновное лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.

Материалы дела будут направлены для рассмотрения в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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