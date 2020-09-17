17.09.2020 18:40

Пожары под Харьковом: пострадавшие были беспомощны без документов (ГУ Нацполиции)

Копы обеспечили погорельцев паспортами.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 сентября 2020 паспорт гражданина Украины получил человек, все имущество которого сгорело во время пожара. Он выразил благодарность сотрудникам полиции, которые помогали крестьянам бороться с ее последствиями.

- Я обратился в социальные службы, но без паспорта мне ничем не могли помочь, - рассказал пострадавший Алексей Гречко. - Я благодарен полиции за то, что быстро восстановили мои документы. Теперь я смогу получить помощь от государства.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника Купянского отдела полиции Александр Кривошей, совместными усилиями руководства Двуречанского отделения полиции и Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области, документы для пострадавших были восстановлены в максимально короткий срок.

- В настоящее время все семь жителей села Воробьевка получили паспорта, - рассказал Александр Кривошей. - Теперь граждане имеют возможность обратиться в соответствующие государственные органы для получения социальной помощи.

Напомним, что в результате масштабных пожаров в Двуречанском районе жители 22 домов остались без крова, имущества и документов.

11 сентября 2020 восстановлены паспорта получила первая семья, а в течение недели и другие пострадавшие.