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17.09.2020  18:40   

Пожары под Харьковом: пострадавшие были беспомощны без документов (ГУ Нацполиции)

Копы обеспечили погорельцев паспортами.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 сентября 2020 паспорт гражданина Украины получил человек, все имущество которого сгорело во время пожара.  Он выразил благодарность сотрудникам полиции, которые помогали крестьянам бороться с ее последствиями.
 
 - Я обратился в социальные службы, но без паспорта мне ничем не могли помочь, - рассказал пострадавший Алексей Гречко.  - Я благодарен полиции за то, что быстро восстановили мои документы.  Теперь я смогу получить помощь от государства.
 
Как отметил временно исполняющий обязанности начальника Купянского отдела полиции Александр Кривошей, совместными усилиями руководства Двуречанского отделения полиции и Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области, документы для пострадавших были восстановлены в максимально короткий срок.
 
 - В настоящее время все семь жителей села Воробьевка получили паспорта, - рассказал Александр Кривошей.  - Теперь граждане имеют возможность обратиться в соответствующие государственные органы для получения социальной помощи.
 
Напомним, что в результате масштабных пожаров в Двуречанском районе жители 22 домов остались без крова, имущества и документов.  
 
11 сентября 2020 восстановлены паспорта получила первая семья, а в течение недели и другие пострадавшие.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожары, погорельцы, харьков, паспорт
 
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