Сопротивлялись полицейским: двум парням сообщено о подозрении (Прокуратура)

Двум парням сообщено о подозрении по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа побоев, легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей .
Досудебным расследованием установлено, что 15 сентября сотрудники Управления полиции охраны в Харьковской области получили вызов, что на охраняемом объекте по проспекту Тракторостроителей происходит драка.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 17-летнего и 18-летнего юношей в неадекватном и агрессивном состоянии.
Указанные молодые люди, осознав, что перед ними находятся представители правоохранительных органов, начали выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, сопротивляться и наносить им телесные повреждения.
Досудебное расследование осуществляют следователи Московского ОП ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
влажность:
давление:
ветер: