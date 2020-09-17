17.09.2020 13:28

Сопротивлялись полицейским: двум парням сообщено о подозрении (Прокуратура)

Двум парням сообщено о подозрении по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа побоев, легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей .



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Досудебным расследованием установлено, что 15 сентября сотрудники Управления полиции охраны в Харьковской области получили вызов, что на охраняемом объекте по проспекту Тракторостроителей происходит драка.



На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 17-летнего и 18-летнего юношей в неадекватном и агрессивном состоянии.

Указанные молодые люди, осознав, что перед ними находятся представители правоохранительных органов, начали выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, сопротивляться и наносить им телесные повреждения.



Досудебное расследование осуществляют следователи Московского ОП ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.