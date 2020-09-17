17.09.2020 12:22

В сетях браконьера нашли краснокнижную рыбу (Рыбнадзор)

Инцидент произошел на реке Оскол вблизи с.Новоосиново Купянского района.



//khr.darg.gov.ua

15 сентября Харьковский рыбоохранный патруль задержал мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. Десятикилограммовый улов состоял из 34 серебристых карасей и пяти штук карася золотого (краснокнижный вид рыбы). Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2228 грн.



На мужчину составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.