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17.09.2020  12:22   

В сетях браконьера нашли краснокнижную рыбу (Рыбнадзор)

Инцидент произошел на реке Оскол вблизи с.Новоосиново Купянского района.


//khr.darg.gov.ua

15 сентября Харьковский рыбоохранный патруль задержал мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. Десятикилограммовый улов состоял из 34 серебристых карасей и пяти штук карася золотого (краснокнижный вид рыбы). Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2228 грн.

На мужчину составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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