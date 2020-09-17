В сетях браконьера нашли краснокнижную рыбу (Рыбнадзор)

Инцидент произошел на реке Оскол вблизи с.Новоосиново Купянского района.
15 сентября Харьковский рыбоохранный патруль задержал мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. Десятикилограммовый улов состоял из 34 серебристых карасей и пяти штук карася золотого (краснокнижный вид рыбы). Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2228 грн.
На мужчину составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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