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17.09.2020  11:31   

ВИДЕО: В лесу под Харьковом нашли шкуру лося (ГУ НП)

О возможном факте незаконной охоты в полицию заявили волонтеры.


// hk.npu.gov.ua

Вечером 16 сентября в полицию обратился харьковчанин с заявлением, что в посадке на 646 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский обнаружил шкуру лося.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования Изюмского отдела полиции. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следователями Изюмского отдела полиции в Харьковской области информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Полиция принимает меры по выявлению лиц, причастных к указанному уголовному преступлению.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  лось, полиция, харьков
 
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