ВИДЕО: В лесу под Харьковом нашли шкуру лося (ГУ НП)

О возможном факте незаконной охоты в полицию заявили волонтеры.
Вечером 16 сентября в полицию обратился харьковчанин с заявлением, что в посадке на 646 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский обнаружил шкуру лося.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования Изюмского отдела полиции. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следователями Изюмского отдела полиции в Харьковской области информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
Полиция принимает меры по выявлению лиц, причастных к указанному уголовному преступлению.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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