17.09.2020 10:33

Двое подростков не пришли домой ночевать, потому что прогуляли школу (МВД)

Прогульщиков разыскали и вернули домой работники полиции.



// hk.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Песочине.

Около четырех часов дня 16 сентбря в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что на связь не выходит ее 13-летний сын, который 15 сентября после школы пошел гулять со своим другом сверстником.



Около 20:30 сын заявительницы позвонил своей сестре с просьбой предупредить мать, что с ним все хорошо, но домой он не вернется. Мобильные телефоны оба мальчика оставили дома.



На поиски детей был направлен личный состав Люботинского отделения полиции.



Вечером 16 сентября правоохранители нашли пропавших в поселке Подворки. Ребята объяснили, что им было стыдно перед родителями за то, что они прогуляли школу и решили гулять всю ночь.



Подростков работники полиции вернули домой и провели с ними профилактическую беседу.