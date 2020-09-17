Двое подростков не пришли домой ночевать, потому что прогуляли школу (МВД)

Прогульщиков разыскали и вернули домой работники полиции.
Инцидент произошел в Песочине.
Около четырех часов дня 16 сентбря в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что на связь не выходит ее 13-летний сын, который 15 сентября после школы пошел гулять со своим другом сверстником.
Около 20:30 сын заявительницы позвонил своей сестре с просьбой предупредить мать, что с ним все хорошо, но домой он не вернется. Мобильные телефоны оба мальчика оставили дома.
На поиски детей был направлен личный состав Люботинского отделения полиции.
Вечером 16 сентября правоохранители нашли пропавших в поселке Подворки. Ребята объяснили, что им было стыдно перед родителями за то, что они прогуляли школу и решили гулять всю ночь.
Подростков работники полиции вернули домой и провели с ними профилактическую беседу.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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