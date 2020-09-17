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17.09.2020  10:33   

Двое подростков не пришли домой ночевать, потому что прогуляли школу (МВД)

Прогульщиков разыскали и вернули домой работники полиции.


// hk.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Песочине.

Около четырех часов дня 16 сентбря в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что на связь не выходит ее 13-летний сын, который 15 сентября после школы пошел гулять со своим другом сверстником.

Около 20:30 сын заявительницы позвонил своей сестре с просьбой предупредить мать, что с ним все хорошо, но домой он не вернется. Мобильные телефоны оба мальчика оставили дома.

На поиски детей был направлен личный состав Люботинского отделения полиции.

Вечером 16 сентября правоохранители нашли пропавших в поселке Подворки. Ребята объяснили, что им было стыдно перед родителями за то, что они прогуляли школу и решили гулять всю ночь.

Подростков работники полиции вернули домой и провели с ними профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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