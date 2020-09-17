Приезжий из Горловки чуть не убил человека (ГУ НП)

Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения.
Конфликт произошел в селе Черкасские Тишки.
В ходе ссоры подозреваемый разбитой бутылкой из-под пива ударил местного жителя в область шеи и оставил умирать.
Раненого мужчину сразу доставили в больницу, где медики оказали ему квалифицированную помощь и сохранили пострадавшему жизнь.
На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила вещественное доказательство - часть разбитой бутылки.
Вскоре оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался ранее не судимый 35-летний житель города Горловки Донецкой области.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
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