17.09.2020 10:10

Приезжий из Горловки чуть не убил человека (ГУ НП)

Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения.



// hk.npu.gov.ua

Конфликт произошел в селе Черкасские Тишки.



В ходе ссоры подозреваемый разбитой бутылкой из-под пива ударил местного жителя в область шеи и оставил умирать.

Раненого мужчину сразу доставили в больницу, где медики оказали ему квалифицированную помощь и сохранили пострадавшему жизнь.



На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила вещественное доказательство - часть разбитой бутылки.

Вскоре оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался ранее не судимый 35-летний житель города Горловки Донецкой области.



Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.