16.09.2020 17:59

Черный лесоруб-мошенник нарубил на 57 тысяч и три года за решеткой (Прокуратура)

Мужчина предстанет перед судом.



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По согласованию с Изюмской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Купянска по факту незаконной порубки леса на территории Купянского района (ч. 1 ст. 246 УК Украины).

По информации заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Дениса Коновалюка, в ходе досудебного расследования установлено, что указанный мужчина договорился с местными жителями за денежное вознаграждение о порубку деревьев в лесопосадке.

При этом обманул привлеченных людей, заявив, что у него есть разрешение на вырубку.

Указанные лица незаконно вырубили около 20 деревьев в лесополосе, расположенной в Купянске районе Харьковской области.

Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти 57 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.