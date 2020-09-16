16.09.2020 17:34

Родственница избила бабушку и забрала деньги: копы поймали грабительницу (ГУНП)

Полицейские разоблачили женщину в ограблении пенсионерки.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 сентября 2020 года по полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи.

Он заявил, что за медицинской помощью обратилась пожилая женщина.

79-летняя пострадавшая объяснила, что травмы ей наесла родственница.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции.

Полицейские установили, что ночью в квартиру пенсионерки зашла 42-летняя женщина, открыв дверь своим ключом.

Она нанесла бабушке телесные повреждения и забрала почти 1400 гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.