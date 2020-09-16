Главная Новости Криминал и происшествия Родственница избила бабушку и забрала деньги: копы поймали грабительницу (ГУНП)
16.09.2020  17:34   

Родственница избила бабушку и забрала деньги: копы поймали грабительницу (ГУНП)

Полицейские разоблачили женщину в ограблении пенсионерки.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 сентября 2020 года по полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи. 
 
Он заявил, что за медицинской помощью обратилась пожилая женщина. 
 
79-летняя пострадавшая объяснила, что травмы ей наесла родственница.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции. 
 
Полицейские установили, что ночью в квартиру пенсионерки зашла 42-летняя женщина, открыв дверь своим ключом.  
 
Она нанесла бабушке телесные повреждения и забрала почти 1400 гривен.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, избиение, харьков
 
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