Главная Новости Криминал и происшествия Обидевшуюся на родителей девочку привел домой участковый (ГУ НП)
16.09.2020  13:38   

Обидевшуюся на родителей девочку привел домой участковый (ГУ НП)

С ребенком провели профилактическую беседу.


// Facebook

Вечером 15 сентября в полицию с заявлением об исчезновении своей 9-летней дочери обратилась обеспокоенная женщина. Ребенок из-за ссоры убежала из дома и не вернулась.

На поиски девочки были ориентированы очередные наряды Балаклейского отдела полиции.

Правоохранители проверили все возможные места, куда ребенок мог уйти. За несколько часов беглянку нашел участковый. Она бродила по улицам села и таким образом хотела проучить родителей.

Ребенка доставили домой и провели профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.09 Криминал и происшествия Ребенка, потерявшегося в лесу, нашли (ФОТО) 06.09 Криминал и происшествия Внимание, розыск: 6-летний мальчик потерялся в лесу (ФОТО) 05.09 Криминал и происшествия Подростка-путешественника разыскивает полиция (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 