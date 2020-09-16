16.09.2020 13:38

Обидевшуюся на родителей девочку привел домой участковый (ГУ НП)

С ребенком провели профилактическую беседу.



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Вечером 15 сентября в полицию с заявлением об исчезновении своей 9-летней дочери обратилась обеспокоенная женщина. Ребенок из-за ссоры убежала из дома и не вернулась.



На поиски девочки были ориентированы очередные наряды Балаклейского отдела полиции.



Правоохранители проверили все возможные места, куда ребенок мог уйти. За несколько часов беглянку нашел участковый. Она бродила по улицам села и таким образом хотела проучить родителей.



Ребенка доставили домой и провели профилактическую беседу.