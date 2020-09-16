Обидевшуюся на родителей девочку привел домой участковый (ГУ НП)

С ребенком провели профилактическую беседу.
Вечером 15 сентября в полицию с заявлением об исчезновении своей 9-летней дочери обратилась обеспокоенная женщина. Ребенок из-за ссоры убежала из дома и не вернулась.
На поиски девочки были ориентированы очередные наряды Балаклейского отдела полиции.
Правоохранители проверили все возможные места, куда ребенок мог уйти. За несколько часов беглянку нашел участковый. Она бродила по улицам села и таким образом хотела проучить родителей.
Ребенка доставили домой и провели профилактическую беседу.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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